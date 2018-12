Genomineerden 'Leukste uitje van Nederland 2019'

07 december 2018 Tien uitjes zijn in de race voor de titel ‘Leukste uitje van Nederland 2019’. Tijdens de ANWB-verkiezing voor het leukste uitje brachten ANWB-leden in totaal ruim 63.000 stemmen uit op de uitjes die zij het meest waarderen, zowel voor de landelijke als provinciale verkiezing. Voor de tweede keer is de categorie ‘Leukste uitje over de grens’ toegevoegd. Wie de winnaars zijn wordt bekend gemaakt op donderdag 7 maart 2019 tijdens een feestelijke bijeenkomst.

De ANWB organiseert de verkiezing van het ‘Leukste uitje van Nederland’ voor de negende keer. Vorig jaar werd GaiaZOO in Kerkrade het ‘Leukste uitje van Nederland’.

De top 10 van genomineerde uitjes in Nederland:

De top 10 van genomineerde uitjes over de grens:

Kijk hier een overzicht van alle genomineerden in de verkiezing van het ‘Leukste uitje’.

De verkiezing van het ‘Leukste uitje’ is onderdeel van het Land van ANWB. Op landvananwb.nl zijn duizenden verrassende dagjes uit, avondjes uit en nachtjes weg te vinden. Dankzij de inbreng van bezoekers is en blijft het Land van ANWB dé plek waar iedereen in Nederland het perfecte dagje, avondje uit of nachtje weg vindt.