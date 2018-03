Win een logeerpartij tussen safaridieren!

Wil je kans maken op een logeerpartij tussen de wilde dieren in Safari Resort Beekse Bergen? Stuur dan vóór 8 mei de antwoorden op de vragen naar landvananwbprijsvraag@anwb.nl.

De vragen van de quiz:

1. Welke dieren worden bedoeld met The Big Five?

A. Olifant, neushoorn, leeuw, luipaard, buffel

B. Olifant, neushoorn, giraffe, leeuw, zebra

2. Welke olifant heeft de grootste oren?

A. Aziatische olifant

B. Afrikaanse olifant

3. Hoeveel weegt een babyolifantje bij de geboorte?

A. 25 kg

B. 50 kg

C. 100 kg

D. 200 kg

4. Wat kan een neushoorn niet zo goed?

A. Ruiken

B. Rennen

C. Zien

D. Horen

5. Wie is de baas in een leeuwengroep?

A. Leeuw

B. Leeuwin

6. Wie is de grootste vijand van de buffel?

A. Het luipaard

B. Niemand

C. De giraffe

D. De mens

Stuur je antwoorden op!

Voorwaarden van deze winactie

Als winnaar mag je een weekend of midweek uitkiezen in juni of in het laagseizoen van mei (dus geen Pinksteren of meivakantie). De prijs is een 6-persoons lodge.

Het weekend of de midweek in mei/juni is incl.:

Reserveringskosten

Eindschoonmaak

Bedlinnen

Handdoekenpakket

AttractiePas

De extra’s per kaartkleur, die bij het oorspronkelijke arrangement van ANWB Ledenreizen zitten, horen niet bij deze prijs.