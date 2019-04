Opnieuw 5-sterren voor vernieuwde voorwaarden ANWB Reis- en Annuleringsverzekering

26 april 2019 Onderzoeksbureau Moneyview onderzocht onder verschillende aanbieders de kwaliteit van de reisverzekering. Met een mooi resultaat voor de ANWB: zowel de Kortlopende als Doorlopende Reis- en Annuleringsverzekering werden gewaardeerd met de maximaal te behalen 5-sterren voor de uitstekende vernieuwde voorwaarden.

ANWB onderscheidt zich volgens Moneyview doordat stages en vrijwilligerswerk in het buitenland standaard verzekerd zijn. Verder zijn de vergoedingen voor spoedeisende tandheelkundige kosten in het buitenland hoger dan het marktconforme bedrag en is de annuleringsdekking ruimer dan bij concurrenten..

MoneyView is één van de belangrijkste autoriteiten op verzekeringsgebied en vergelijkt jaarlijks bij de start van het reisseizoen een groot aantal reisverzekeringen op voorwaarden en prijs.

