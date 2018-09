Veilig Rijden Autoverzekering introduceert meten smartphonegebruik

Afleiding in het verkeer groter door smartphone

13 september 2018 De ANWB zet zich al meer dan 130 jaar in om het verkeer voor haar leden veiliger te maken. Tijdens het Verkeersveiligheidsdiner op donderdag 13 september wordt er onder andere aandacht besteed aan de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering in combinatie met het gebruik van een smartphone in het verkeer.

Gedurende het Verkeersveiligheidsdiner is afleiding in het verkeer een zeer belangrijk item. Met de nieuwe campagne MONO, ONGESTOORD ONDERWEG wordt aandacht besteed aan dit issue. Om de verkeersveiligheid te verhogen staat het niet laten afleiden in het verkeer hoog in het vaandel bij de ANWB. De Veilig Rijden Autoverzekering speelt hier ook op in met de introductie van het meten van het smartphonegebruik in de auto.

ANWB Veilig Rijden Autoverzekering

In juni 2016 heeft de ANWB de Veilig Rijden Autoverzekering geïntroduceerd waarbij je rijstijl wordt gemeten. Bij een goede rijstijl ontvang je extra veilige rijderskorting op je premie. Hoe veiliger je rijdt, hoe hoger de korting én je draagt daarnaast dus bij aan de verkeersveiligheid in Nederland.

Smartphonegebruik

De laatste jaren zien we een groot en groeiend probleem ontstaan in de vorm van ‘afleiding’ in het verkeer, namelijk smartphonegebruik tijdens het rijden. Bijna de helft van de Nederlanders blijkt wel eens de smartphone te gebruiken tijdens het rijden. En hoe jonger, hoe vaker het gebruik.

Uit onderzoek blijkt dat een kans op een ongeluk zelfs 6x zo groot is als je appt achter het stuur. Om dit probleem onder de aandacht te brengen, lanceert de ANWB eind dit jaar een vernieuwde Veilig Rijden Autoverzekering waarbij het smartphonegebruik tijdens het rijden wordt gemeten en wordt teruggekoppeld aan de gebruiker. Hiermee wil de ANWB de bestuurder inzicht geven in hun smartphonegebruik tijdens het rijden.

Ontdek de ANWB Veilig Rijden Autoverzekering

Als je kiest voor een ANWB Veilig Rijden autoverzekering start je standaard ieder kwartaal met 10% korting, omdat we ervan uitgaan dat je veilig rijdt. Op basis van jouw rijstijl kun je nog eens tot 20% extra korting op je premie krijgen. In totaal kan de extra korting dus oplopen tot 30%.

Met deze verzekering ben je bovendien 24 uur per dag, 7 dagen per week verzekerd van hulp onderweg. Je kunt rekenen op snelle en betrouwbare hulp. Onze hulpverleners nemen alle zorg uit handen. Zo kun je relaxed de weg op.

Bereken je premie