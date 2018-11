ANWB wederom beste site voor afsluiten autoverzekering

27 november 2018 ANWB is favoriet onder consumenten wanneer zij online een autoverzekering willen afsluiten. Dit blijkt uit het meest recente online oriëntatie onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau WUA! Dit is de 11e keer dat ANWB de nummer 1 positie weet te veroveren.

Met Digital CX-scores van 71 en 72 zet ANWB ook de beste klantervaring neer op zowel desktop áls smartphone. Bij het bepalen van deze scores wordt er gekeken naar thema’s als Look & Feel, Aanbod en Merk.

Onderzoek

In oktober hebben 400 consumenten zich op desktop en smartphone georiënteerd op het afsluiten van een autoverzekering. De consumenten begonnen met het zoeken naar een autoverzekering vanaf een lege browserpagina. Belangrijke vragen die ze moesten beantwoorden:

Welke websites heb je gevonden?

Aan welke website geef je de voorkeur en waarom?

Wat vond je positief en negatief aan het afsluitproces?

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de digital experience is van (potentiële) klanten die zich oriënteren op het afsluiten van een autoverzekering. Waarom en voor welke aanbieder zij kiezen.

Voordelen van de ANWB Autoverzekering