ANWB Doorlopende Reisverzekering weer beste uit test Consumentenbond

29 november 2018 De Consumentenbond vergeleek de dekking, voorwaarden en prijzen van ruim 50 doorlopende reisverzekeringen. Bij alle aanbieders gingen zij uit van dezelfde verzekerde onderdelen. De ANWB Doorlopende Reisverzekering behaalde een 7,6 en is hiermee wederom uitgeroepen tot ‘Beste uit de test’!

ANWB dankt de hoge score onder andere aan het meeverzekeren van een studie of vrijwilligerswerk in het buitenland. Ook gingen de maximumbedragen bij de bagagedekking omhoog.

Trots

ANWB ziet het resultaat als een mooie beloning voor het werk!

“In de ANWB reisverzekering komt het beste van ANWB samen. Of het nu gaat om dekking tegen schade, hulp bij pech onderweg of een beroep op de Alarmcentrale. De ANWB is er voor je. Daarom ben ik er trots op dat we als beste uit de test naar voren komen!”, aldus Commercieel Directeur ANWB Verzekeren Ivonne van den Heuvel.

Altijd verzekerd van de beste hulp op reis

