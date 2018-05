Stakingen Air France: hoe zit dat met mijn reis en/of annuleringsverzekering?

7 en 8 mei stakingen door Air France aangekondigd

07 mei 2018 Is er sprake van een plotselinge onaangekondigde staking op het vliegveld of bij de vliegmaatschappij waarmee je op reis gaat? Wij kunnen ons voorstellen dat je dan vragen hebt over jouw ANWB Reis- en/of Annuleringsverzekering.

Wij adviseren je altijd de ontwikkelingen te blijven volgen via het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de media. Ben je ter plaatse? Dan adviseren wij je de instructies van lokale autoriteiten op te volgen.

Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vind je de meest actuele informatie en reisadviezen over de situatie in jouw vakantiegebied. Voor vragen kun je ook bellen naar het 24/7 contactcenter +31 247 247 247. Houd contact met jouw vervoersmaatschappij of touroperator en volg het reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Calamiteitenfonds

Afhankelijk van de situatie en gebeurtenis kan het Calamiteitenfonds het besluit nemen om:

De gebeurtenis vast te stellen als een calamiteit.

De gebeurtenis vast te stellen als een uitkeringsvatbare situatie waar de aan het fonds deelnemende reisorganisatoren als gevolg van genoemde calamiteit niet langer in staat zijn hun verplichtingen uit de reisovereenkomst na te komen.

Dit betekent dat het Calamiteitenfonds de extra kosten betaalt die ontstaan doordat een reis wordt aangepast. Als de reis moet worden afgebroken dan zorgt het fonds voor een vergoeding voor de niet genoten reisdagen. Op de website van het Calamiteitenfonds vind je de meest actuele informatie.

Vragen over jouw annuleringsverzekering

Ik ben van plan om op vakantie te gaan naar het vakantiegebied waar de staking is. Hierdoor wil ik mijn vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering? Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden, tenzij je de aanvullende dekking Terrorisme en Natuurrampen hebt afgesloten. Bij een samengestelde reis moet er sprake zijn van het uitvallen van een van geboekte onderdelen. Wij adviseren je contact op te nemen met jouw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij. Ik ben van plan om op vakantie te gaan en reis via of vanaf het land of de plaats waar de staking is geweest. Hierdoor wil ik mijn vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering? Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden, tenzij je de aanvullende dekking Terrorisme en Natuurrampen hebt afgesloten. Bij een samengestelde reis moet er sprake zijn van het uitvallen van een van geboekte onderdelen. Wij adviseren je contact op te nemen met jouw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij. Ik wil wegens de staking in het land of de plaats waar de staking heeft plaatsgevonden, mijn vakantie afbreken. Worden de niet genoten vakantiedagen vergoed? Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden, tenzij je de aanvullende dekking Terrorisme en Natuurrampen hebt afgesloten. Bij een samengestelde reis moet er sprake zijn van het uitvallen van een van geboekte onderdelen. Wij adviseren je contact op te nemen met jouw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij.





Vragen over jouw reisverzekering

Ik ben in het land of de plaats waar de staking heeft plaatsgevonden. Door de staking is de terugreis per trein, metro of vliegtuig vertraagd of gaat niet. Nu moet ik extra kosten maken voor o.a. verblijf. Kan ik deze kosten verhalen op mijn reisverzekering? Op basis van jouw verzekering heb je recht op vergoeding van extra verblijfskosten, extra kosten voor vervoer en telefoonkosten. De maximum vergoeding voor telefoonkosten voor gesprekken met derden bedraagt € 250,-. De vergoeding voor extra verblijfskosten is € 75,- per persoon per dag, met een maximum van € 600,- per reisgezelschap. Wij adviseren je contact op te nemen met jouw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij. Ik moet door de staking langer blijven dan gepland. Blijft mijn reisverzekering geldig? Ja, jouw reisverzekering blijft tijdens die periode gewoon geldig. Je bent verzekerd. Door de staking is mijn vlucht vertraagd of geannuleerd. Hierdoor moet ik extra kosten maken. Zijn deze kosten verzekerd op mijn reisverzekering? Op basis van je verzekering heb je recht op vergoeding van extra verblijfskosten, extra kosten voor vervoer en telefoonkosten. De maximum vergoeding voor telefoonkosten voor gesprekken met derden bedraagt € 250,-. De vergoeding voor extra reis- en verblijfskosten is € 75,- per persoon per dag, met een maximum van € 600,- per reisgezelschap. Wij adviseren je contact op te nemen met jouw reisorganisator, touroperator of vervoersmaatschappij.





Vragen over de dekking Samengestelde reis

Ik heb een reis samengesteld waarbij ik via of vanaf het land of de plaats ga, waar de staking heeft plaatsgevonden. Hierdoor wil ik direct doorgaan naar mijn volgende bestemming of langer op de huidige bestemming blijven. Heb ik recht op een vergoeding op basis van deze verzekering? Ja, wanneer je nog niet vertrokken bent, kun je de volledige reis annuleren. Wanneer je jouw reis aanpast waardoor volledige annulering van de reis wordt voorkomen, dan kun je deze kosten ook claimen. Ben je al op reis, dan worden alleen de kosten voor het niet genoten gedeelte vanje vakantie vergoed. De kosten voor het langer op de vakantiebestemming blijven zijn verzekerd, voor zover hiermee de annulering van de volledige reis wordt voorkomen.





Vragen over de premie