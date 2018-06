Meer dan 1.000 klanten hebben een ANWB Blijven Fietsen Verzekering afgesloten

Eerste gestolen fiets binnen 24 uur teruggevonden

15 juni 2018 Sinds de introductie hebben meer dan 1.000 klanten een ANWB Blijven Fietsen Verzekering afgesloten. Een belangrijk onderdeel van de verzekering is de track&trace-zender die op de fiets wordt bevestigd om de fiets op te sporen in geval van diefstal. Tot nu toe werd slechts één fiets gestolen. Na een gerichte zoekactie werd de fiets binnen 24 uur gevonden.

Als Johan Frederiks uit Oisterwijk na een mooie Pinksterwandeling door Tilburg terugkomt bij de plek waar hij zijn fiets heeft neergezet, slaat hem de schrik om het hart. “Mijn nieuwe fiets, nog geen maand oud, was verdwenen en ik had hem nog wel met een extra slot aan een paal vastgezet. Enorm balen natuurlijk. Omdat mijn vorige fiets ook gestolen was, heb ik bij mijn nieuwe fiets de Blijven Fietsen Verzekering afgesloten. Bij deze verzekering krijg je een track&trace zender op je fiets waarmee de fiets na diefstal op te sporen is. Dus ik heb mijn fiets direct via de app als gestolen gemeld.”



De volgende ochtend gaat bij de rijwielhandelaar van meneer Frederiks al vroeg de telefoon: “Goedemorgen, met Fris Opsporing. We hebben een gestolen fiets van één van uw klanten teruggevonden.” René Bilsen van Biketotaal Rene van Linden Oisterwijk: “Kort daarna belde meneer Frederiks zelf om een leenfiets te vragen. Ik had goed nieuws voor hem, want zijn eigen fiets stond op dat moment al bijna bij ons in de werkplaats. Na een paar kleine reparaties kon meneer Frederiks weer met zijn eigen fiets op pad."



Johan: “Ik ben blij dat ik zo snel mijn eigen fiets terug had. In de praktijk is het altijd afwachten of de mooie woorden uit de folder worden waargemaakt. Mijn fiets was binnen 24 uur gevonden, dus in dit geval heeft de Blijven Fietsen Verzekering zich bewezen.”

René: “Daar sluit ik me bij aan, wat mij betreft had deze verzekering er tien jaar eerder mogen zijn!”