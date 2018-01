Veel gestelde vragen reis- en annuleringsverzekering wegens storm uitgevallen vluchten Schiphol

Je hebt recht op een vergoeding wanneer je door slechte weersomstandigheden je eerste reisbestemming later bereikt dan gepland. Je ontvangt alleen een vergoeding wanneer je per vliegtuig, bus, trein of boot reist. Wanneer de heenreis meer dan 8 uur is vertraagd, heb je recht op de volgende vertragingsvergoeding:

Bij een vertraging van 8 tot 20 uur geldt een vergoeding van één dag

Bij 20 tot 32 uur geldt een vergoeding van twee dagen

Bij meer dan 32 uur worden er drie dagen vergoed

Let op: dit geldt alleen bij het vertrek naar de (vakantie)bestemming.



Wij adviseren je ook contact op te nemen met je reisorganisatie/touroperator en/of vervoersmaatschappij.