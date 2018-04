Vragen en antwoorden over gebeurtenis in Münster

08 april 2018 Op zaterdag 7 april is een verwarde man in het centrum van Münster in Duitsland ingereden op een terras. Hierbij zijn een aantal mensen om het leven gekomen en een twintigal personen gewond geraakt. Het centrum van Münster is nog afgesloten. Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen hebt over de ANWB Reis- en/of Annuleringsverzekering. De antwoorden op de meest gestelde vragen vind je hieronder.

Vragen over je annuleringsverzekering Ik ben van plan om op vakantie te gaan naar het vakantiegebied waar de (terroristische) aanslag heeft plaatsgevonden. Door de aanslag wil ik mijn vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering? Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden, tenzij je de aanvullende dekking Terrorisme en Natuurrampen hebt afgesloten. Wij adviseren je contact op te nemen met je reisorganisator of touroperator als je vragen hebt over de (terroristische) aanslag. Ik ben van plan om op vakantie te gaan en reis via of vanaf het land of de plaats waar de (terroristische) aanslag heeft plaatsgevonden. Door de aanslag wil ik mijn vakantie afzeggen. Vallen deze kosten onder de dekking van mijn annuleringsverzekering? Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden, tenzij je de aanvullende dekking Terrorisme en Natuurrampen hebt afgesloten. Wij adviseren je contact op te nemen met je reisorganisator of touroperator als je vragen hebt over de (terroristische) aanslag. Ik wil wegens de (terroristische) aanslag in het land of de plaats waar de aanslag heeft plaatsgevonden, mijn vakantie afbreken. Worden de niet genoten vakantiedagen vergoed? Nee, dit is niet verzekerd. Dit is geen geldige annuleringsreden, tenzij je de aanvullende dekking Terrorisme en Natuurrampen hebt afgesloten. Wij adviseren je contact op te nemen met je reisorganisator of touroperator als je vragen hebt over de (terroristische) aanslag. Ik heb een reis samengesteld waarbij ik ook naar het land of de plaats ga, waar de (terroristische) aanslag heeft plaatsgevonden. Door de aanslag wil ik direct doorgaan naar mijn volgende bestemming of langer op de huidige bestemming blijven. Heb ik recht op een vergoeding op basis van deze verzekering? Ja, wanneer je nog niet vertrokken bent, kun je de volledige reis annuleren. Wanneer je jouw reis aanpast waardoor volledige annulering van de reis wordt voorkomen, dan kun je deze kosten ook claimen. Ben je al op reis, dan worden alleen de kosten voor het niet genoten gedeelte van jouw vakantie vergoed. De kosten voor het langer op de vakantiebestemming blijven zijn verzekerd, voor zover hiermee de annulering van de volledige reis wordt voorkomen.

Vragen over je reisverzekering Ik ben in het land of de plaats waar de (terrorische) aanslag heeft plaatsgevonden. Door de aanslag is de terugreis per trein, metro of vliegtuig vertraagd of gaat niet. Nu moet ik extra kosten maken voor o.a. verblijf. Kan ik deze kosten verhalen op mijn reisverzekering? Op basis van jouw verzekering heb je recht op vergoeding van extra verblijfskosten, extra kosten voor vervoer en telefoonkosten. De maximum vergoeding voor telefoonkosten voor gesprekken met derden bedraagt € 250,-. De vergoeding voor extra verblijfskosten is € 75,- per persoon per dag, met een maximum van € 600,- per reisgezelschap.

Wij adviseren je ook contact op te nemen met jouw reisorganisatie/touroperator en/of vervoersmaatschappij. Ik moet door de (terroristische) aanslag langer blijven dan gepland in het vakantiegebied waar de aanslag heeft plaatsgevonden. Blijft mijn reisverzekering geldig? Ja, je reisverzekering blijft gedurende die periode van kracht.

Vragen over je premie Mijn reis naar het land of de plaats waar de (terroristische) aanslag plaatsvondt, is geannuleerd. Krijg ik nu de premie terug van mijn annulerings-, reis- en/of omboekgarantieverzekering? Ja, als je een kortlopende reisverzekering bij ons hebt afgesloten, dan krijg je de betaalde premie terug. In de andere gevallen, dus bij een kortlopende annuleringsverzekering, een omboekgarantieverzekering of een doorlopende reisverzekering, is het niet mogelijk om jouw premie retour te ontvangen.



Meer informatie

Op de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken vind je de meest actuele informatie en reisadviezen.