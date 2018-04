Meer kans op schade op vrijdag de 13e?

Feit of fabel

13 april 2018 Het is weer zover: vrijdag de 13e. Een dag die bij veel mensen toch bekend staat als een ongeluksdag en je net even iets meer oplet.

Maar klopt dit beeld ook daadwerkelijk en heb je meer kans op schade of een ongeluk? Wij waren benieuwd of dit een feit is of toch een fabel en zijn daarom even in de cijfers van de ANWB Autoverzekering gedoken.

Wat blijkt? In 2017 werden op vrijdag de 13e niet meer schades gemeld. Sterker nog, het aantal meldingen lag zelfs een stukje lager. Gemiddeld gezien waren er 2% minder schade meldingen ten opzichte van ‘normale’ vrijdagen. Wellicht zijn mensen door het ongelukkige imago van vrijdag de 13e toch net iets voorzichtiger op deze dag.

Uiteraard kunnen aan deze cijfers geen wetenschappelijke conclusies worden ontleend. Bovendien is het altijd verstandig om voorzichtig te zijn in het verkeer. Benieuwd hoe jij de kans op schade met je auto kunt voorkomen? Bekijk dan onze tips!