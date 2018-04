ANWB Verzekeren wint voor de 10e keer op rij het online oriëntatie-onderzoek voor online afsluiten autoverzekering

Het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen wat de gebruikerservaring is van (potentiële) klanten die zich oriënteren op het online afsluiten van een autoverzekering. Daarnaast staan ook de vragen waarom en voor welke aanbieder zij kiezen centraal.

Het onderzoek is uitgevoerd onder 400 (potentiële) consumenten die zich oriënteren op een autoverzekering op de eigen desktop (200) en op de eigen smartphone (200). De consumenten begonnen met het zoeken naar een autoverzekering vanaf een lege browserpagina zoals ze dat normaal gesproken op het internet ook zouden doen. Belangrijke vragen die ze moesten beantwoorden:

Welke websites heb je gevonden?

Aan welke website geef je de voorkeur en waarom?

Wat vond je positief en negatief aan het afsluitproces?

ANWB presteert het beste

Met een Web Performance Score van 68 weet ANWB een nóg beter resultaat te halen dan in het voorgaande onderzoek. Daarnaast komt in het onderzoek naar voren dat ANWB.nl op de desktop een erg sterke merkperceptie heeft en hun betrouwbare imago ook via de website over weet te brengen. Op de smartphone wordt ANWB.nl het vaakst aanbevolen aan familie en vrienden.