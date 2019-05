Milieuzones leveren schatkist miljoenen op

13 mei 2019 De milieuzones hebben de schatkist de afgelopen jaren meer dan 10 miljoen euro opgeleverd. Dat meldt De Telegraaf na onderzoek.

Volgens de krant is er de afgelopen jaren voor miljoenen euro's aan boetes binnengehaald met name in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. De stad met de meest recente en strenge milieuzone, Arnhem, schreef in de maand april 1300 boetes uit, met een totale waarde van 123.500 euro, aldus de krant. Rotterdam kwam tussen 2016 en 2018 uit op de meeste boetes, 46.984, goed voor 4,3 miljoen euro.

ANWB en RAI

De regels voor milieuzones in de vier grote steden zijn overal verschillend. Voor een automobilist zou er geen touw meer aan vast te knopen zijn. ANWB en RAI Vereniging vragen zich af hoe het kan dat zoveel automobilisten een bon hebben gekregen. Een automobilist betaalt 90 of 95 euro, afhankelijk van de stad, een vrachtwagenchauffeur 230 euro.

Bron: ANP



Wat vindt de ANWB?

De ANWB is voorstander van schone lucht en steunt de overgang naar verkeer zonder schadelijke uitstoot. Een milieuzone kan op onze steun rekenen wanneer deze daar substantieel aan bijdraagt.

In de praktijk geldt dat met name bij grote steden met een aanzienlijk verkeersaanbod.

Bij invoering van een milieuzone ziet de ANWB de noodzaak voor aanvullende maatregelen om te garanderen dat al onze leden de stad in kunnen. Denk hierbij aan uitzonderingen (bv. voor oldtimers), ontheffingen (bv. voor gehandicapten), een overgangsregeling en compensatie voor mensen die fors beperkt worden in hun mobiliteit of genoodzaakt worden hun voertuig te vervangen.

Verder moet er naar worden gestreefd dat binnen Nederland, en zelfs Europa, de invoering met dezelfde regels, aanduiding en methode van handhaving gebeurt. Er moet worden voorkomen dat er een lappendeken ontstaat wanneer elke stad zijn eigen regeling in voert.

Maar ook zonder het instellen van een milieuzone zijn er maatregelen die de lucht in de stad schoner kunnen maken. Denk dan bijvoorbeeld aan het stimuleren van het openbaar vervoer en elektrische mobiliteit, parkeerbeleid, verkeersmaatregelen of zelfs een heel verkeerscirculatieplan. Zeker in kleinere steden hebben deze, soms ook goedkopere, maatregelen onze voorkeur.



Tot slot wil de ANWB dat ook andere bronnen van luchtvervuiling dan het personenverkeer worden aangepakt.

(Standpunt ANWB Belangenbehartiging d.d. 23-10-2018)

