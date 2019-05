Fietsend appen gaat bijna 100 euro kosten

Er worden geen waarschuwingen uitgedeeld

02 mei 2019 Wie vanaf 1 juli al fietsend op zijn mobiel appt, riskeert een boete van 95 euro.

Er worden, volgens politiechef John Nieumeijer, geen waarschuwingen uitgedeeld, maar je krijgt vanaf 1 juli meteen een prent.

Mobiel elektronisch apparaat

Het is per 1 juli sowieso verboden om tijdens het besturen van voertuigen een mobiel elektronisch apparaat vast te houden. De term 'mobiel elektronisch apparaat' is ruimer dan de huidige term 'mobiele telefoon', om alvast rekening te houden met de toekomst.

Bron: ANP/AD/De Telegraaf

