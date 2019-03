Code oranje is voorbij: nog wel rekening houden met harde wind

10 maart 2019 Het KNMI heeft kort na 16.30 uur code oranje beëindigd. Wel geldt voor het hele land nog code geel, in verband met zware windstoten.

In het zuiden van het land komen nog zware windstoten voor. In de avond kunnen die er zijn langs de kust en boven het IJsselmeer.

Eerste stom van het jaar een feit

De zuidelijke helft van Nederland beleefde zondagmiddag de eerste storm van het jaar. In de Zeeuwse plaats Vlissingen werd vroeg in de middag de zwaarste windstoot van 121 kilometer per uur geregistreerd, meldt Weeronline.

Tussen 12.00 en 13.00 uur waaide het bij Vlissingen gemiddeld windkracht 9 op de schaal van Beaufort. De storm hield in het uur daarna aan. In Ell in Midden-Limburg werd een windstoot van 120 kilometer per uur geregistreerd en dat was op dit meetpunt voor het eerst in twintig jaar. Ook in Zeeland, het zuiden van Zuid-Holland en Noord-Brabant waren zeer zware windstoten van boven de 100 kilometer per uur.

Maandag is er opnieuw kans op storm, aan de westkust en mogelijk ook in het Waddengebied en op het IJsselmeer.

Bron: KNMI / ANP

Handige tips bij storm:

Tips rijden bij storm

Hoe is de situatie nu op de weg?