Wegafsluitingen tijdens het weekend

13 juni 2019 Verschillende snelwegen zijn dit weekend afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Hou rekening met vertraging (check voor vertrek de actuele verkeerssituatie).



Wegafsluitingen (14 - 17 juni)



A16 Breda richting Rotterdam, afgesloten tussen knp. Klaverpolder en Dordrecht-Centrum. Van vrijdagavond 14 juni 21.00 uur tot maandagochtend 17 juni 05.00 uur.

Evenementen

Luchtmachtdagen vliegbasis Volkel

Vrijdag 14 en zaterdag 15 juni worden ca. 250.000 bezoekers verwacht. Drukte hierdoor op de A50 en N264

Concerten Guus Meeuwis Eindhoven

Van vrijdag 14 t/m zondag 16 juni en dinsdag 18 juni drukte op wegen rond Eindhoven.

Vlaggetjesdag Scheveningen

Zaterdag 15 juni. Drukte op wegen in Den Haag en Scheveningen.





