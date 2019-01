Het sneeuwt in het westen en midden

22 januari 2019 Het sneeuwt inmiddels van Zeeland tot in het midden van het land. De dinsdagochtendspits had er nog geen last van, maar nu heeft metname het verkeer op lokale wegen hinder van gladheid.

De sneeuw trekt verder naar het oosten. Er kan plaatselijk 1-3 cm sneeuw vallen. ANWB Verkeersinformatie waarschuwt voor langere reistijden maar verwacht vooralsnog geen verkeerschaos. De doorgaande wegen worden door Rijkswaterstaat en de provincies gestrooid.

Bekijk de situatie op de weg d.m.v. de verkeerscams

Informatie voor treinreizigers

Ook het treinverkeer heeft last van de sneeuw. De NS heeft de dienstregeling aangepast. Op de meeste plekken rijden de treinen elk half uur in plaats van elk kwartier, waardoor er meer ruimte moet ontstaan om eventuele problemen op te lossen. Volgens de NS blijft 80 procent van de treinen rijden. Reizigers moeten vooral tijdens de spits rekening houden met langere reistijden en ze krijgen het advies regelmatig de reisplanner te raadplegen.

Om reizigers zo goed mogelijk te helpen, zet NS zet extra medewerkers in op stations en in treinen. ProRail heeft extra sneeuw- en storingsploegen paraat staan om eventuele verstoringen snel te kunnen oplossen.

Informatie NS

Schiphol

Door de voorspelde sneeuw kunnen vluchten vandaag vertraging oplopen. Volg schiphol.nl, of je luchtvaartmaatschappij voor de laatste vluchtinformatie.

Bron: ANWB verkeersinformatie