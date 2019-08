Nieuwsoverzicht

Data wordt steeds belangrijker. ANWB Zakelijk heeft de aandacht voor privacy geborgd in elke fase van de customer journey.

Welke bergpassen in de Alpen zijn wel of niet open?

Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Uit onlangs door het CBR gepubliceerde marktcijfers blijkt dat ANWB Rijopleiding nu markleider is voor zowel categorie B (autorijbewijs) als categorie A (motorrijbewijs).

Technologische ontwikkelingen maken de buitenspiegel in de toekomst wellicht overbodig.

Na jarenlang onderzoek en ontwikkeling ontving de ANWB eind april patent op een algoritme dat naderende accupech signaleert. Hiermee is accupech voorspellen een product geworden.

29 juli 2019

De Maastunnel in Rotterdam, is deze zomer van zondagmiddag 28 juli tot maandagochtend 19 augustus in beide richtingen helemaal dicht.