ANWB-onderzoek: Veel ouders geven verkeerde voorbeeld achter het stuur

70% van de ouders gebruikt smartphone tijdens het rijden in het bijzijn van de kinderen

02 februari 2019 Ouders gebruiken in het bijzijn van hun kinderen massaal de smartphone achter het stuur om te appen en te bellen. Uit een onderzoek van de ANWB onder kinderen, blijkt dat bijna 70 procent van de ouders de smartphone tijdens het rijden niet laat liggen.

Schokkend

„De resultaten zijn ronduit schokkend. We wisten natuurlijk dat volwassenen zich ook tijdens het rijden laten verleiden tot deze onverantwoorde handeling, maar dat het zo ernstig was, verrast ons”, zegt ANWB woordvoerder Markus van Tol.

„Het gedrag is al onacceptabel, maar dat dan ook nog onder de ogen van je kind te doen, is helemaal onverantwoord. Daarmee geef je dus absoluut het verkeerde voorbeeld. Want als de ouders het zelf doen, denken kinderen dat ook zij op de fiets gewoon hun smartphone kunnen gebruiken. Onbegrijpelijk dus dit gedrag”, aldus Van Tol.

Minister

Ook minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is verbaasd. „Ik schrik erg van zulke cijfers. Dit kan natuurlijk niet. Iedere ouder weet dat kinderen veel meer je voorbeeld volgen dan je regels. En iedereen wil toch zijn kind weer veilig thuis zien ’s avonds.”

„Ik ben gestart met de campagne MONO om mensen te wijzen op de noodzaak maar één ding tegelijk te doen in het verkeer”, vervolgt de minister. „Namelijk je aandacht op de weg houden, in de auto en op de fiets. Met het appverbod op de fiets stellen we net als bij de auto een duidelijke norm. Een scherpe handhaving door de politie is het sluitstuk waarmee we dit gevaarlijke gedrag willen veranderen.”

Verdubbeling boete

Voor Veilig Verkeer Nederland is het onderzoek het bewijs dat er veel harder moet worden opgetreden tegen dit ’voorbeeldgedrag’. „Daarom pleiten wij al langer voor een verdubbeling van de boete als er tijdens het rijden wordt gebeld of geappt met de smartphone in de hand als er kinderen bij zijn”, zegt Rob Stomphorst. „Dus 480 in plaats van de reguliere 240 euro.”

„We zullen de plannen nog eens op papier zetten en de politiek vragen het op de agenda te zetten. Dat mag ook op de fiets gelden, want die 95 euro mag dan ook 190 euro worden als ouders hun kinderen bellend naar school brengen. We worden doodziek van dit wangedrag, want onoplettendheid door afleiding kost jaarlijks tientallen mensenlevens”, meent Stomphorst.

Boete voor appen op de fiets

De ANWB vroeg de kinderen ook of ze zelf weleens appen op de fiets. Markus van Tol: „Daarbij gaf 21 procent aan dat inderdaad weleens te doen. Maar nu duidelijk is dat appen op de fiets beboet gaat worden zal dat hopelijk afnemen. Maar voor ons is het duidelijk dat we in onze verkeerslessen aan kinderen nog meer aandacht moeten besteden aan de gevaren van afleiding in het verkeer. Daarbij zal een belangrijke boodschap zijn dat zij hun ouders daarop moeten aanspreken. Zo zijn kinderen eerder succesvol geweest bij het aanspreken van ouders op het gebruik van de autogordel.”

Bron: ANWB / De Telegraaf

