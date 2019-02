9,2 miljoen verkeersboetes in 2018

07 februari 2019 De politie heeft vorig jaar ongeveer evenveel verkeersboetes uitgedeeld als het jaar ervoor. Hoewel agenten afgelopen zomer meermaals het werk neerlegden en actievoerden om een betere cao af te dwingen, werden verkeersdeelnemers bijna 9,2 miljoen keer beboet.

Staandehoudingen kwamen zelfs wat vaker voor dan in 2017. Dat gebeurde in 2018 ruim 403.000 keer, terwijl dat een jaar eerder bijna 385.000 was. In de actiezomer was er een dip, maar dat werd ruimschoots ingehaald in de rest van het jaar.

Snelheidsduivels

Het leeuwendeel van de boetes komt voor rekening van hardrijders, al waren dat er ietsje minder dan in 2017. Een flitspaal langs de N201 bij Stichtse Vecht betrapte, met bijna 73.000 overtreders, de meeste snelheidsduivels. Een tweede controlecamera langs diezelfde weg scoorde ook hoog.

Bellen en geen licht

De politie slingerde verder bellende automobilisten en fietsers zonder licht wat vaker op de bon dan een jaar eerder.

Buitenlandse overtreders

Buitenlandse verkeersovertreders werden weer iets vaker beboet. Dat komt vooral doordat meer landen kentekengegevens uitwisselen met Nederland. Onder andere het Verenigd Koninkrijk, Italië, Tsjechië en Roemenië sloten zich aan. Ongeveer een kwart van die boetes wordt niet betaald. Vooral Fransen en Roemenen verzuimen dat.

Bron: ANP

