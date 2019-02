Nieuw: ANWB Parkeren - Kort Parkeren vanaf € 0,15 per parkeeractie

Mobiel parkeren via een parkeerapp wordt nog voordeliger

26 februari 2019 Parkeertarieven kunnen per dag, tijdstip en parkeerduur verschillen. Yellowbrick en ANWB komen daarom met een nieuw tariefsysteem dat is afgestemd op parkeergedrag. ANWB Parkeren introduceert daarom een uniek pakket: Kort Parkeren. Speciaal voor wie vaak kort parkeert of vaak minder dan 2,80 euro parkeertarief betaalt. Parkeren via de parkeerapp ANWB Onderweg wordt zo nog een stuk voordeliger.

De gemiddelde parkeerder bestaat niet

Yellowbrick en ANWB deden zelf de afgelopen jaren veel onderzoek naar parkeergedrag en de verhouding tot bijvoorbeeld tarieven. Conclusie was dat elke parkeerder een andere behoefte heeft en dat de parkeertarieven overal in Nederland anders zijn. Met dit nieuwe aanbod zijn Yellowbrick en ANWB de eerste aanbieders van mobiel parkeren die rekening houdt met parkeerduur én verschillen in parkeertarieven.

Drie varianten voor mobiel parkeren

Voor mensen die regelmatig, maar een korte tijd parkeren in gebieden met een laag parkeertarief, is er nu het pakket ANWB Parkeren - Kort Parkeren gelanceerd. Bij dit tarief zijn de transactiekosten gekoppeld aan het parkeertarief in het betreffende gebied. Is het parkeertarief laag, dan ook de transactiekosten. Parkeerders betalen 10 % van de totale parkeerkosten, met een minimum van € 0,15 en een maximum van € 0,40 per parkeeractie (prijzen voor ANWB-leden). Bovendien gelden er bij dit pakket geen registratie- of abonnementskosten. Met dit tarief zijn Yellowbrick en ANWB Parkeren de enige aanbieders van mobiel parkeren met een variabel tarief afgestemd op parkeergedrag.

Daarnaast is er het standaardpakket voor mensen die maximaal 2 keer per week de auto parkeert of vaak minder dan 2,80 euro parkeertarief betaalt. Ook bij ANWB Parkeren - Standaard is registreren gratis en per parkeeractie betaal je 0,28 transactiekosten.

Voor de veelparkeerder is er ANWB Parkeren - Vaak Parkeren. Dit is een abonnementsvorm waarbij je 0,55 per week betaalt, maar dan verder geen transactiekosten meer hebt. Hiermee kun je dus onbeperkt mobiel parkeren. Een groot voordeel voor bijvoorbeeld ondernemers.

Ledenvoordeel

Naast de lagere tarieven van ANWB Parkeren ontvangen ANWB leden bij de gratis registratie nog meer ledenvoordelen: de eerste maand zijn er geen kosten voor gebruik (transactiekosten of abonnementskosten) en ANWB leden ontvangen de Q-Park P+ Pas gratis (t.w.v. 5 euro).

ANWB Parkeren is een samenwerking tussen ANWB en Yellowbrick. Met ANWB Parkeren kun je in heel Nederland mobiel parkeren op straat, bij Q-Park garages, Q-Park P+R terreinen en bij Schiphol.

