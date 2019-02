Afsluitdijk (A7) aantal avonden/nachten afgesloten

13 februari 2019 In verband met het testen van veiligheidssystemen is de Afsluitdijk (A7) in de avonden en nachten van 18 tot en met 20 februari en op 25 en 26 februari in beide richtingen afgesloten.

Dat betekent een flinke omweg voor het verkeer, dat vaak minstens een uur extra reistijd door de Flevopolder moet incalculeren. De afsluitingen van de dijk hebben te maken met het testen van de veiligheidssystemen van de draaibruggen.

Afsluitingen:

Maandag 18 februari van 22.00 tot 05.00 uur

Dinsdag 19 februari van 22.00 tot 05.00 uur

Woensdag 20 februari van 22.00 tot 05.00 uur

Maandag 25 februari van 22.00 tot 05.00 uur

Dinsdag 26 februari van 22.00 tot 05.00 uur

Bron: ANWB Verkeersinformatie

