Afgesloten snelwegen i.v.m. werkzaamheden

03 april 2019 Dit weekend (5 - 8 april) zijn enkele snelwegen afgesloten in verband met wegwerkzaamheden. Hou rekening met vertraging (check voor vertrek de actuele verkeerssituatie).

Wegwerkzaamheden/wegafsluitingen:

A59 Den Bosch richting Nijmegen, tussen de knooppunten Hintham en Paalgraven. Van vrijdagavond 5 april 21.00 uur tot maandagochtend 8 april 05.00 uur. (ook in weekend van 12 - 15 april)

Den Bosch richting Nijmegen, tussen de knooppunten Hintham en Paalgraven. Van vrijdagavond 5 april 21.00 uur tot maandagochtend 8 april 05.00 uur. (ook in weekend van 12 - 15 april) A67 Venlo richting Duitsland, tussen knoopunt Zaarderheiken en de Duitse grens. Van Vrijdagavond 5 april 21.00 tot maandagochtend 8 april 05.00 uur. (ook in weekend 12 - 15 april)

