Aandacht voor verkeersveiligheid en doorstroming N256 (Midden Zeelandroute)

23 april 2019 De N256 is als onderdeel van de Midden-Zeelandroute één van de belangrijkste levensaders van de provincie Zeeland. Tegelijkertijd is de weg, bestaande uit slechts 2x1 rijstroken met verkeerslichten, een kwetsbare / onveilige schakel in de infrastructuur.

Verschillende organisaties, waaronder de ANWB, roepen via een brief de politiek dan ook op om met maatregelen te komen om de verkeersveiligheid en de doorstroming op deze voor de provincie Zeeland belangrijke verkeersader te vergroten.

