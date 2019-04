Lichte filegroei in 1e kwartaal

01 april 2019 De filezwaarte is in de eerste drie maanden van 2019 licht gestegen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Uit cijfers van de ANWB blijkt dat de hinder door files op alle A- en N-wegen in ons land in het eerste kwartaal van 2019 met zeven procent is gegroeid. Niet alleen tijdens de spitsuren maar ook overdag ondervonden weggebruikers meer oponthoud.

Gedurende het eerste kwartaal bleef het winterweer uit. Desondanks groeide de filezwaarte1) opnieuw. De filezwaarte in de ochtendspits nam met dertien procent toe en in de avondspits met ruim acht procent. Vooral in februari ondervond het verkeer fors meer hinder in vergelijking met vorig jaar.

Steeds meer files buiten de Randstad

De filecijfers over alle A- en N-wegen laten ook zien dat het fileprobleem zich in steeds meer regio’s voordoet. Zo nam de filezwaarte in het oosten en zuiden van het land de afgelopen drie maanden fors meer toe in vergelijking met de provincies gelegen in de Randstad. De file Top 10 toont ook steeds meer knelpunten in deze regio’s.

Filerecord in januari

De drukste dag was dinsdag 22 januari toen sneeuwval en gladheid in de oostelijke helft van het land leidden tot grote verkeershinder. Het verkeer kwam daar volledig tot stilstand met een filerecord van maar liefst 2287 kilometer tot gevolg.

Verraderlijke ijzel in het noorden van het land zorgde op vrijdag 25 januari voor tientallen ongelukken en veel verkeershinder op de wegen in Friesland en Groningen.

1) Filezwaarte = lengte keer duur van de file

ANWB file top 10 1e kwartaal 2019

File top 10 ochtendspits 2019 2018 1 A16 Breda -> Rotterdam knp. Zonzeel - Dordrecht ⇑ 6 2 A27 Breda -> Utrecht Geertruidenberg - Gorinchem ⇑ 3 3 A2 Maastricht -> Eindhoven Budel - Valkenswaard ⇑ 8 4 A1 Apeldoorn -> Amsterdam Voorthuizen - Amersfoort ⇐ 4 5 A58 Tilburg -> Eindhoven Moergestel - Oirschot ⇓ 2 6 A27 Breda -> Utrecht bij Lexmond ⇑ - 7 A67 Venlo -> Eindhoven Someren - Geldrop ⇑ 9 8 A50 Arnhem - Eindhoven knp. Valburg - knp. Bankhoef ⇓ 5 9 A4 Den Haag -> Amsterdam Leidschendam - Zoeterwoude ⇓ 1 10 A4 Amsterdam -> Den Haag Roelofarendsveen - Zoeterwoude ⇑ -

File top 10 avondspits 2019 2018 1 A27 Utrecht - Breda Lexmond - Werkendam ⇐ 1 2 A4 Amsterdam -> Den Haag Roelofarendsveen - Zoeterwoude ⇐ 2 3 A4 Den Haag -> Rotterdam Den Haag-Zuid - Ketheltunnel ⇐ 3 4 A2 Utrecht -> 's-Hertogenbosch Culemborg - knp. Deil ⇐ 4 5 A15 Rotterdam <-> Gorinchem Hendrik-Ido-Ambacht - Sliedrecht ⇐ 5 6 A20 Hoek van Holland <-> Gouda knp. Terbregseplein - knp. Gouwe ⇑ 8 7 A12 Arnhem - > Duitsland Knp. Velperbroek - Zevenaar ⇑ 9 8 A50 Arnhem - Eindhoven knp. Valburg - Ravestein ⇑ 10 9 A1 Amsterdam -> Apeldoorn Amersfoort-West - Barneveld ⇓ 6 10 A58 Tilburg -> Eindhoven Moergestel - Oirschot ⇑ -

Bron: ANWB Verkeersinformatie

