Grootste stijging verkeersdoden in jaren

Reactie ANWB

18 april 2019 In 2018 zijn in Nederland 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen. Dat zijn er 65 meer dan in het jaar daarvoor. Het CBS meldt dat dit de grootste toename is sinds 1989. Een verklaring daarvoor geeft de dienst niet. Vooral onder fietsers, scootmobielers en inzittenden van personenauto's vielen meer dodelijke slachtoffers.



Toename Noord-Brabant

De grootste toename van het aantal verkeersdoden was in Noord-Brabant. Daar vielen in vorig jaar (2018) 150 verkeersdoden tegen 98 in 2017.

Cijfers

Vorig jaar kwamen 233 inzittenden van een personenauto om het leven, 173 bestuurders en 60 passagiers. Verder overleden bij een verkeersongeluk onder anderen 228 rijders op een gewone of elektrische fiets, 54 voetgangers, 44 bestuurders van een scootmobiel, 42 motorrijders en 38 brom- en snorfietsers.

Een derde van alle dodelijke slachtoffers kwam om het leven door een aanrijding met een personenauto of bestelauto en bijna 14 procent door een botsing met een vrachtwagen of bus. 21 procent reed tegen een boom of een ander obstakel.

Analyse in het najaar

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) noemt de toename in een reactie ,,slecht nieuws, dat helaas niet onverwacht komt". In het najaar komt er een analyse over de oorzaak van de stijging ,,maar we zien dat het steeds drukker op onze wegen en fietspaden wordt".

Extra stappen zetten

Volgens haar maken de cijfers duidelijk dat ,,we met elkaar echt extra stappen" moeten zetten. Eind vorig jaar heeft ze een plan gepresenteerd om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Daarin staat dat kabinet, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties nauw gaan samenwerken om de verkeersveiligheid de komende jaren te verbeteren.

Bron: ANP

ANWB: concrete actie én geld nodig voor betere verkeersveiligheid

De ANWB is geschokt door de forse stijging van het aantal verkeersdoden. Donderdag 18 april maakte het CBS bekend dat er vorig jaar (2018) 678 verkeersdoden zijn gevallen. Een stijging van 11% procent. Volgens de ANWB is het aantal fatale verkeersslachtoffers het afgelopen decennium niet zo hoog geweest.

Geld en prioriteit

De vereniging vindt dat er dringend geld nodig is om te investeren in veilige wegen en fietspaden. Uit diverse onderzoeken blijkt dat veilige en goed onderhouden wegen met gescheiden fietspaden een aanzienlijke bijdrage leveren aan betere verkeersveiligheid. Hier dringt de ANWB al langer op aan, bijvoorbeeld met het oog op de nieuwe collegeakkoorden in de provincies. Daarnaast pleit de ANWB voor meer prioriteit en geld voor verkeershandhaving. Maatregelen zoals deze kunnen leiden tot een vermindering van tientallen doden en honderden ernstig gewonden per jaar.

De ANWB werkt samen met ruim 30 organisaties om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren.

