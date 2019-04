Boete milieuzone in Arnhem 104 euro

Pas op tijdens Paasdagen en meivakantie

Met de Paasdagen en de meivakantie in aantocht goed om te weten: ga je een dagje naar Arnhem – daar zijn de nodige attracties en recreatiemogelijkheden- houd er dan rekening met de milieuzone!

Om maar met de deur in huis te vallen: de boete voor het ongeoorloofd inrijden van de milieuzone in Arnhem kost € 104. De zone geldt sinds 1 januari van dit jaar. Het verbod geldt voor dieselpersonenauto's die vóór 1 januari 2005 op de markt zijn gebracht. Het verbod geldt niet voor auto's die op benzine of gas rijden.

Eendagsontheffing mogelijk

Na een gewenningsperiode worden sinds 1 april personenauto’s die ongeoorloofd in de milieuzone rijden, ook echt beboet. Moet je persé in de stad zijn, dan kun je overwegen voor € 36 een dagontheffing aan te schaffen. Doe dit voordat je de milieuzone in rijdt, een ontheffing kan je niet achteraf aanvragen.

Meer informatie over de milieuzone, de ligging en het aanvragen van ontheffingen.