Weekendafsluiting A10 Zuid in mei en juni

30 april 2019 In mei en juni is de A10 Zuid, bij Amsterdam, in verband met werkzaamheden verschillende weekenden dicht tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel. Hou rekening met een omleiding/vertraging.

De weekenden met een wegafsluiting zijn:

10 tot 13 mei

17 tot 20 mei

24 tot 27 mei

31 mei tot 3 juni

De afsluiting is steeds van van vrijdagavond 22.00 tot maandagochtend 05.00 uur.

In het pinksterweekend is de afsluiting van vrijdagavond 7 juni 22.00 uur tot dinsdagochtend 11 juni 05.00 uur.

Komend vanaf A4/Schiphol is de snelweg dicht bij knooppunt Badhoevedorp. Het verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9.

Meer info werkzaamheden A10 Zuid (website RWS)

Treinverkeer

Ook treinreizigers zullen hinder ondervinden, want treinverkeer naar en van Amsterdam-Zuid en Amsterdam-Rai is in genoemde weekenden niet mogelijk. Reizigers naar Amsterdam-Zuid en Rai kunnen gebruik maken van de metro.

