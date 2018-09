Vernieuwing knooppunt Hoevelaken

27 september 2018 Knooppunt Hoevelaken gaat op de schop. Minister Van Nieuwenhuizen wil de files daar terugdringen door het knooppunt te vernieuwen en de aansluitende delen van de A28 en de A1 te verbreden.

Het nieuwe knooppunt krijgt de vorm van een kom. Het doorgaande verkeer wordt gescheiden van het verkeer dat moet afslaan.

Geluidsoverlast

Ook worden er maatregelen genomen om de geluidsoverlast te verminderen. Zo worden over een lengte van 26 kilometer geluidsschermen aangelegd of verhoogd.

Bijna 800 miljoen

Met de maatregel is bijna 800 miljoen euro gemoeid. Minister Van Nieuwenhuizen heeft het 'ontwerp-Tracébesluit' getekend; de plannen liggen vanaf 4 oktober 2018 zes weken ter inzage en het tracé wordt volgend jaar definitief vastgesteld. De werkzaamheden moeten in 2021 beginnen.

Bron: NOS.nl

