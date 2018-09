Drukte bij Arnhem door inspectie IJsselbrug

04 september 2018 Verkeer in de regio Arnhem moet de komende dagen rekening houden met drukke ochtend- en avondspitsen. De oorzaak is een afgesloten rechterrijstrook op de parallelbaan van de IJsselbrug in de A12 Arnhem richting de Duitse grens.

De brug is sinds 3 september 's avonds gedeeltelijk afgesloten vanwege een technisch onderzoek en Rijkswaterstaat verwacht dat de rijstrook nog enkele dagen dicht moet blijven. Doorgaand verkeer vanuit het zuiden naar Arnhem kan beter omrijden via de A50 en de A12. De IJsselbrug in de A12 is genomineerd voor een renovatie in 2021.

