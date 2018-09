Europese dag zonder verkeersdoden

19 september 2018 Woensdag 19 september vindt opnieuw de zg. European Day Without Road Deaths (EDWARD) plaats. Het doel van deze dag is dat alle weggebruikers stilstaan bij de risico’s die zij lopen in het verkeer en hoe zij die risico’s voor zichzelf en voor anderen zoveel mogelijk kunnen beperken.

Hoe mooi zou het zijn als hierdoor op deze dag minder verkeersdoden zouden vallen en dat er een serieuze bijdrage wordt geleverd om het aantal doden en gewonden in het verkeer terug te dringen. Deze dag is een jaarlijks initiatief van de Europese Verkeerspolitieorganisaties.

Weggebruikers worden opgeroepen om ook mee te doen, dit kan bijvoorbeeld door:

Zorgen voor veilige verlichting op je vervoermiddel.

Zo veilig mogelijk rijden en je houden aan de verkeersregels.

Extra alert te zijn voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals voetgangers, fietsers, kinderen en ouderen.

Niet te bellen of te appen als je deelneemt aan het verkeer.

De juiste veiligheidscontroles uit te voeren voor je banden.

Zet je ook in voor veiliger verkeer, het hele jaar door! Voor meer informatie, ga naar projectedward.eu