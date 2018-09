Appen op de fiets wordt verboden

25 september 2018 In de loop van 2019 wordt appen op de fiets en voor bestuurders van elk ander voertuig verboden. Het kabinet heeft een wetsvoorstel daartoe naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het wetsvoorstel van ministers Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) staat dat het verboden wordt ,,om tijdens het besturen van alle voertuigen (dus inclusief de fiets) een mobiel elektronisch apparaat vast te houden".

Voor die bewoording is gekozen om het voorstel toekomstbestendig te maken. Ook maakt het de handhaving makkelijker.

Bron: ANP

