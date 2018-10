Regen leidt tot zeer drukke spits

30 oktober 2018 Weggebruikers kregen vandaag te maken met een zeer drukke ochtendspits. Wie denkt dat na de ochtendspits de problemen voorbij zijn, komt bedrogen uit. De avondspits wordt waarschijnlijk ook weer zeer druk.

970 km file

Om 08.20 uur stonden er op de snelwegen en provinciale wegen veel lange files met een totale lengte van 970 kilometer. Vooral in het westen rond Rotterdam en in het zuiden rond Breda was het erg druk.

Vaker remmen en minder fietsen

Door de regen rijden veel automobilisten langzamer en ze trappen vaker op de rem. Het is ook extra druk doordat mensen die normaal op de fiets naar het werk gaan nu in de auto stappen.

Let op! Avondspits ook weer druk

Wie denkt dat na de ochtendspits de rest van de dag de problemen voorbij zijn, komt bedrogen uit. De verwachting is dat avondspits waarschijnlijk ook weer zeer druk zal zijn.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

'Wapen' je tegen de files!

Door de wintertijd speelt de (avond)spits zich in grotere mate in het donker af. Dit, in combinatie met het vaak slechtere weer in november, geeft regelmatig hele drukke (avond)spitsen. 'Wapen' je tegen die verkeersdrukte met ANWB File alert!

