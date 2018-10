Drukke vrijdagavondspitsen door start herfstvakantie

10 oktober 2018 Het begin van de herfstvakantie zorgt de komende vrijdagen voor een extra drukke avondspits, verwacht ANWB Verkeersinformatie. Aan het einde van deze week begint de vakantie voor de scholen in de regio Zuid. De scholen in de regio’s Noord en Midden sluiten hun deuren een week later op vrijdag 19 oktober.

De eerste files van de avondspits ontstaan vrijdag al om 13.00 uur. Vooral rond Utrecht en Arnhem worden meer files verwacht dan normaal. De drukste wegen zijn de A1 Apeldoorn - Hengelo, de A12 Utrecht – Arnhem en de A28 Utrecht - Zwolle. Ook in het zuiden wordt het druk, vooral rond 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Na 19.00 uur zijn de meeste files opgelost.

De komende week kunnen diverse werkzaamheden en evenementen voor enige verkeershinder zorgen.

Evenementen:

Voetbalwedstrijd Nederland - Duitsland, zaterdag 13 oktober , Johan Cruijff ArenA in Amsterdam

, Johan Cruijff ArenA in Amsterdam Marathon van Eindhoven, zondag 14 oktober

Zuidlaardermarkt, Zuidlaren op dinsdag 16 oktober

Lego World in de Jaarbeurs Utrecht, van donderdag 18 oktober tot donderdag 25 oktober

Wegafsluitingen:

A17 Dordrecht richting Roosendaal, tussen knp. Noordhoek – knp. De Stok. Van vrijdag 12 oktober 21.00 uur tot maandag 15 oktober 05.00 uur.

Dordrecht richting Roosendaal, tussen knp. Noordhoek – knp. De Stok. Van vrijdag 12 oktober 21.00 uur tot maandag 15 oktober 05.00 uur. A59 Oss richting knp. Zonzeel, knp. Empel - Nieuwkuijk. Van vrijdag 12 oktober 21.00 uur tot maandag 15 oktober 05.00 uur.

Oss richting knp. Zonzeel, knp. Empel - Nieuwkuijk. Van vrijdag 12 oktober 21.00 uur tot maandag 15 oktober 05.00 uur. A67 Eindhoven richting Duitse grens, tussen knp. Zaarderheiken - Duitse grens. Van zaterdag 13 oktober 21.00 uur tot maandag 15 oktober 05.00 uur.

Eindhoven richting Duitse grens, tussen knp. Zaarderheiken - Duitse grens. Van zaterdag 13 oktober 21.00 uur tot maandag 15 oktober 05.00 uur. A27 Utrecht richting Almere, knp. Rijnsweerd - Bilthoven. Van vrijdag 19 oktober 21.00 uur tot maandag 22 oktober 05.00 uur.

Utrecht richting Almere, knp. Rijnsweerd - Bilthoven. Van vrijdag 19 oktober 21.00 uur tot maandag 22 oktober 05.00 uur. A65 Tilburg - ’s-Hertogenbosch, in beide richtingen bij Vught. Van vrijdag 19 oktober 21.00 uur tot zondag 21 oktober om 05.00 uur.

Bron: ANWB Verkeersinformatie