Spoorovergang ook voor wandelaar en fietser

10 oktober 2018 De ANWB is verbaasd over de uitlatingen van ProRail-topman Pier Eringa over het blokkeren van onbewaakte overwegen. Als een overweg dicht gaat, ontstaan er doodlopende wegen en paden.

De bond geeft aan dat 6,6 miljoen wandelaars en de 8,5 miljoen recreatieve fietsers daar last van hebben. Bovendien ligt er gewoon een overeenkomst met ProRail.

De ANWB heeft dat akkoord gesloten met ProRail en onder meer het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en fietsersbonden. Daarin staat dat er niet zomaar een overweg mag worden gesloten als die veel wordt gebruikt door wandelaars en fietsers.

Veel overgangen spelen ook een rol in het recreatieverkeer. Het is geen goed plan om wandelaars ineens kilometers om te moeten laten lopen.

Foto: ANP