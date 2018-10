13 procent filegroei in het derde kwartaal

03 oktober 2018 De filezwaarte in Nederland is in het derde kwartaal van dit jaar gestegen met 13 procent in vergelijking met vorig jaar. Dat blijkt uit de meest recente filecijfers van de ANWB, gemeten op het totale Nederlandse wegennet. Vooral in de maand juli stonden er fors meer files dan vorig jaar.

Recreatieverkeer

Het afgelopen kwartaal werd gekenmerkt door uitzonderlijk mooi zomerweer. Dat zorgde voor veel recreatieverkeer. Op de wegen in de provincies Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, maar ook in Limburg was het daardoor veel drukker vergeleken met de matige zomer van 2017. Overdag, maar ook gedurende het weekend stroomde het verkeer op deze wegen veel minder door. Ook de vele bermbranden zorgden voor extra oponthoud op de wegen.

20% groei over eerste drie kwartalen

De filezwaarte in 2018 is over de eerste drie kwartalen zo’n 20 procent hoger dan vorig jaar. Dat is vooral merkbaar bij de grootste knelpunten in het Nederlandse wegennet. Automobilisten die dagelijks onderweg zijn op de A27 Utrecht-Breda, de A4 Amsterdam-Rotterdam, de A58 Breda-Eindhoven en op de A15 Rotterdam-Gorinchem hebben dit ervaren.

Meeste files in de herfst

Het komende kwartaal wordt naar verwachting het drukste van het jaar, volgens de ANWB. Rijden in het donker onder slechte weersomstandigheden zorgt in de herfst voor veel verkeershinder. De ANWB vraagt weggebruikers daarom om extra alert te zijn. Dagelijks ervaart de ANWB dat kleine aanrijdingen zoals kop-staartbotsingen in de file leiden tot veel en onnodig oponthoud.

Knelpunten top 2018

2017 1 A27 Utrecht -> Breda Lexmond-Noordeloos 1 2 A4 Amsterdam-> Den Haag Roelofarendsveen-Hoogmade 2 3 A4 Den Haag -> Amsterdam Leidschendam -Zoeterwoude ­ 4 A58 Breda->Eindhoven Moergestel-Oirschot 4 5 A15 Rotterdam -> Gorinchem Papendrecht-Sliedrecht ­

* Filezwaarte = lengte keer duur van de file

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Zie ook:

ANWB: Fileproblematiek hoog op de politieke agenda

Filezwaarte door de jaren heen

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.

Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.