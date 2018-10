Fietsverlichtingsactie van start in Boxmeer

Krijt 'zet je licht aan' op het fietspad

01 oktober 2018 Annemaria, Pieter, Indy, Juul, Nora en Senna, leerlingen van de jenaplanschool Metameer uit Boxmeer hebben vanmorgen het startsein gegeven voor de landelijke fietsverlichtingsactie van de ANWB. Zij spoten de tekst ‘Zet je licht aan’ aan met reflecterend krijt op een fietspad bij hun school.

ANWB-hoofddirecteur Frits van Bruggen, burgemeester Karel van Soest van Boxmeer en gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant.

Zet je licht aan

Als de tekst ‘Zet je licht aan’ op het fietspad staat doen veel meer fietsers hun licht aan, weet de ANWB uit onderzoek. De ANWB deelt daarom ‘slimme’ sjablonen en spuitkrijt uit. Scholen, verenigingen en ANWB-leden kunnen hun eigen sjabloon en reflecterend spuitkrijt aanvragen om in hun buurt tags aan te brengen op voor fietsers drukke punten.

Symbolen op fietspad in alle gemeenten

De gemeente Boxmeer zorgt er als eerste gemeente in Nederland voor dat in de omgeving van alle scholen en verenigingen symbolen zijn gezet. De ANWB wil graag dat dat met de inzet van vrijwilligers in alle gemeenten gebeurt.

ANWB Fietsverlichtingsactie levert al jaren een bijdrage aan de stijging van het aantal verlichte fietsers en het verminderen van onveilige situaties door het gebrek aan verlichting.



