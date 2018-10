Razend drukke avondspits

11 oktober 2018 Met 887 km file komt de avondspits van donderdag 11 oktober in de boeken als de op twee na drukste avondspits van 2018. De grote drukte werd veroorzaakt door een hele rits aan ongelukken en calamiteiten.

Zo wilde de Ketelbrug (A6) in Flevoland enige tijd niet meer open, was er een flink ongeluk op de brug bij Gorinchem (A27), ging het ook mis op de A9 in de buurt van de Wijkertunnel. Ten zuiden van Rotterdam was het eveneens ontzettend druk op de weg.

Ga goed voorbereid de weg op:

Hoe druk is het nu op de weg?

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging door drukte op de weg is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen.

Door pechhulp van de Wegenwacht af te sluiten, zijn we namelijk met 900 wegenwachten altijd in de buurt. Op die manier helpen we je zo snel als mogelijk weer op weg.

Zie ook:

ANWB Verkeersverwachting

ANWB Onderweg app



Bron: ANWB Verkeersinformatie