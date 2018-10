Betalen voor parkeren op bedrijfs-/privéterrein

23 oktober 2018 Parkeren op een privéterrein zonder slagboom is in het Verenigd Koninkrijk, Scandinavië en Duitsland steeds normaler. Maar ook in Nederland is geld heffen voor parkeren op een parkeerterrein niet langer alleen voorbehouden aan gemeenten.



Situatie in Nederland

In Nederland mogen bedrijven ook parkeerkosten in rekening brengen als parkeerders van eigen terrein gebruik maken, zelfs als het terrein niet is afgesloten met slagbomen. Voorwaarde is wel dat de automobilist voor het oprijden van het terrein hierop wordt gewezen. Dit werd duidelijk na een uitspraak van de rechter nadat een parkeerder bezwaar had gemaakt tegen de aangeslagen kosten.

Uitspraak rechter

Volgens de rechter hebben parkeerders de plicht om te achterhalen of parkeren op een parkeerterrein is toegestaan en onder welke voorwaarden. Tot deze uitspraak was hier nog geen jurisprudentie over.



De ANWB adviseert automobilisten dan ook om, vooral als het gaat om bedrijfs-/privéterrein, zich goed te informeren alvorens ergens te parkeren.

