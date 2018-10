Veel (en lange) files in de maand november

01 november 2018 November is bij de meeste weggebruikers berucht als een zeer drukke maand met veel oponthoud / fileleed. Het verkeer staat dan, vooral tijdens de avondspitsen, regelmatig en langdurig vast. Het slechtere (winterse) weer in deze periode is hier zeker debet aan, maar er zijn ook andere minder voor de hand liggende oorzaken.

Benieuwd welke?



De oorzaken:

De wintertijd!

Na het verzetten van de klok naar de wintertijd, laatse weekend van oktober, is het eerder donker en daardoor speelt een steeds groter deel van de avondspits zich in het donker af. Veel mensen vinden rijden in het donker niet prettig. Logisch, want door verminderd zicht is het dan lastiger om sommige verkeerssituaties goed in te schatten. En als het dan ook nog regent, wordt rijden in het donker zelfs behoorlijk inspannend.

De vakantiedagen zijn op!

Daar komt nog eens bij dat veel werknemers door hun verlof dagen heen zijn. Veel mensen hebben pas rond de feestdagen in december weer zicht op vakantie. Ook dat draagt deze periode bij aan veel verkeer, de drukte op de weg.

Het slechtere weer!

Het weer wordt in deze periode ook steeds herfstachtiger/winters van karakter. Het waait vaak flink en er valt neerslag in de vorm van regen, hagel of (natte-) sneeuw. Hierdoor is het zicht vaak minder, wordt er meer afstand gehouden en rijdt het verkeer dus minder goed door. Slecht weer heeft een bijzonder grote invloed op het verloop van een spits.

