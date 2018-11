Drukste spits van het jaar: 1135 km file

01 november 2018 De donderdagavondspits van 1 november gaat (voorlopig) de boeken in als de drukste spits van het jaar. Op het hoogtepunt, rond 17.30 uur, stond er totaal 1135 kilometer file op snelwegen en N-wegen.



Vooral druk rond Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Bij Rotterdam waren er onder meer enige tijd problemen doordat het licht in een van de tunnelbuizen van de Beneluxtunnel was uitgevallen. Een monteur van Rijkswaterstaat heeft de verlichting inmiddels hersteld. Op de A4 liep het verkeer daardoor al in de namiddag vast. Ook op de A12, A13, A20 en A16 en diverse toevoerwegen liep het verkeer vast. Op de A16 ontstond bij de Van Brienenoordbrug een file door een motorongeluk.

Weinig ongelukken

De meeste files werden simpelweg veroorzaakt door drukte. ,,Er waren relatief weinig ongelukken'', aldus een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie.

