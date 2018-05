Drukke avondspits bij begin pinksterweekend

10 mei 2018 Het pinksterweekend begint vrijdag met een drukke avondspits. Dat verwacht de afdeling Verkeersinformatie van de ANWB. Veel mensen gaan er een paar dagen tussenuit. Naast een verblijf in eigen land zijn Duitsland, België en Frankrijk populaire bestemmingen voor een korte vakantie.

Het drukst wordt het op de wegen naar de Veluwe, het zuiden, naar de kust en naar de veerdiensten richting de Waddeneilanden. De piek wordt vrijdag tussen 15.00 en 19.00 uur verwacht.

Evenementen pinksterdagen

Tijdens de pinksterdagen zorgen diverse evenementen voor lokale drukte.

Bij Zandvoort worden zondag 20 en maandag 21 mei files verwacht op N200 en N201 richting het circuit. Dit vanwege de Formule 1 demonstraties met o.a. Max Verstappen.

worden zondag 20 en maandag 21 mei files verwacht op N200 en N201 richting het circuit. Dit vanwege de Formule 1 demonstraties met o.a. Max Verstappen. Op de toegangswegen naar Biddinghuizen wordt het van 18 t/m 21 mei druk in verband met de pinksterconferentie van Opwekking.

wordt het van 18 t/m 21 mei druk in verband met de pinksterconferentie van Opwekking. Zondag 21 mei wordt op het circuit van Assen de Vredestein Supercar Sunday gehouden. De wegen naar en van het circuit zullen hierdoor vollopen.

Terugkerend verkeer

In de loop van zondagmiddag zullen veel weekendgangers weer terug naar huis gaan. Richting Duitsland staan de files dan op de A1, A12 en A67. Maar ook op de wegen in het midden van het land en vanuit Zeeland is het tot in de loop van de avond druk.

Buitenland

Ook in het buitenland is de pinksterdrukte vrijdagmiddag en –avond goed merkbaar.

België

Druk op de uitvalswegen van Antwerpen en Brussel, op de wegen naar de kust en op de E40 vanaf Brussel.

Frankrijk

Vrijdagmiddag en –avond vooral files vanuit Parijs op de wegen naar het westen en zuiden.

Duitsland

Filerijden op de wegen naar de Oostzeekust en rond Frankfurt, Neurenberg en München.



Zwitserland/Oosterenrijk

In Zwiterland is de Sint Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt, de wachttijd kan oplopen tot twee uur. In Oostenrijk veel vertraging op de B179 tussen Füssen en Reutte.



Verkeersinformatie via Twitter

In het buitenland kunnen automobilisten de actuele situatie op de Europese wegen volgen via Twitter op @ANWBEuropa. De binnenlandse files zijn via @ANWBVerkeer te lezen.

