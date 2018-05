Woensdagavondspits (9 mei) extra druk door Hemelvaart

07 mei 2018 De avondspits van woensdag 9 mei wordt een stuk drukker dan normaal. Veel mensen vertrekken dan namelijk, met een lang weekend voor de boeg, voor een korte vakantie. Naast een verblijf in eigen land zijn Duitsland, België en Frankrijk populaire bestemmingen.

Veel files staan woensdagmiddag op de wegen rond en naar de Veluwe, zoals de A1, A28 en A50. Het drukst wordt het daar rond Arnhem en Nijmegen. Maar ook op de wegen naar het zuiden zoals de A2 en de A27 staat het verkeer bumper aan bumper. Daarnaast verwacht de afdeling ANWB Verkeersinformatie files op de wegen naar de Friese meren en de kust. Na 20.00 uur zijn de meeste files wel opgelost.



Hemelvaartsdag en vrijdag

Op Hemelvaartsdag veroorzaken dagjesmensen wat drukte op de wegen naar de kust, attractieparken en bij Roermond (outletstores). Vrijdag blijft het waarschijnlijk rustig op de weg. Er is dan geen sprake van een ochtend- of avondspits. Grote evenementen zijn er niet veel. Wel trekt het jazzfestival in Breda veel publiek naar de binnenstad.



Werkzaamheden

Rijkswaterstaat vervangt deze week het asfalt van de A6 Emmeloord richting Almere. Dat gebeurt ’s nachts. De snelweg is dinsdag- en woensdagnacht afgesloten tussen Lemmer en Lelystad. Een omleiding staat aangegeven.

Buitenland

Ook in het buitenland wordt het woensdagmiddag en -avond druk op de weg.

België:

In België is er op de rondwegen van Antwerpen en Brussel waarschijnlijk geen doorkomen aan.

Frankrijk:

Op de Franse wegen knelt het waarschijnlijk op de routes vanuit Parijs naar het westen en zuiden.

Duitsland:

In Duitsland loopt het verkeer vast op de wegen naar de Oostzeekust en rond Frankfurt, Neurenberg en München.

Alpenlanden:

In Oostenrijk en Zwitserland is er vooral veel vertraging op de routes naar het zuiden, waarbij in Zwitserland de Sint Gotthardtunnel in de A2 het grootste knelpunt is.

Drukte zondag 13 mei

Op zondag 13 mei gaan de meeste mensen in de loop van de middag weer terug naar huis met opnieuw kans op files.

In het buitenland kunnen automobilisten de actuele situatie op de Europese wegen volgen via Twitter op @ANWBEuropa. De binnenlandse files zijn via @ANWBVerkeer te lezen.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

