Appende fietsende scholier gebruikt appende ouder als excuus

500ste bezoek ANWB Streetwise next level

25 mei 2018 Verkeersinstructeurs van ANWB Streetwise next level horen van scholieren dat ze best hun mobiel kunnen gebruiken tijdens het fietsen omdat hun ouders dat bij het autorijden ook doen. Dit is een van de meest gehoorde excuses die de ANWB-instructeurs bij hun verkeerslessen tegenkomen.

Naar aanleiding van deze signalen gaat het team van ANWB Streetwise next level nog meer aandacht vragen voor social media in het lesprogramma. Maandag 28 mei bezoeken in het Brabantse Oosterhout de ANWB-instructeurs hun 500ste middelbare school van Nederland. Inmiddels hebben in totaal zo’n 35.000 leerlingen in heel Nederland de verkeerslessen gevolgd en komen er jaarlijks 180 scholen bij.

,,’Appen op de fiets is niet veilig’ vertellen we brugklassers van twaalf’’, aldus ANWB-medewerker Marcel Derks, van het verkeerseducatieprogramma Streetwise next level. ,,’Waarom niet? M’n moeder doet het wel als ze in de auto zit! Waarom mag ik dat niet doen?’, krijgen we vaak te horen. Veel ouders geven het verkeerde voorbeeld.’’

Drie jaar geleden startte de ANWB met een programma om in het voorgezet onderwijs verkeersles te geven. Er was al een programma voor de basisschool, maar in 2015 werd dat uitgebreid om ook jongeren te begeleiden in de volgende fase, vlak na de overgang naar de middelbare school, waarin ze vaak langer naar school fietsen. ,,Een belangrijk moment in het leven van de Nederlandse verkeersdeelnemer; hier wordt de basis gelegd voor toekomstig verkeersgedrag’’, aldus Derks.

Het bleek een groot succes, onder andere door de bus die speciaal daarvoor werd ingericht met scootersimulatoren. De oudere kinderen, in klas 3, kruipen verder via een Virtual Reality-bril in de huid van bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeurs. Het programma blijkt niet alleen populair bij leerlingen maar ook bij scholen, die vroegen de ANWB steeds vaker langs te komen. In het eerste jaar werden er vijftig scholen bezocht; drie jaar later zijn dat er inmiddels vijfhonderd.

Bezig zijn met anderen tijdens het fietsen in een groep, plus appen - dat zijn de grote veiligheidsissues in het leven van de verkeersdeelnemende scholier, zo constateren de ANWB-instructeurs. Als de instructeurs tijdens de les de leerlingen vragen wie wel eens op de fiets appt, steekt het merendeel de hand op.

