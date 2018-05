Extra drukte op de weg door Duitse feestdag

Veel witte nummerborden op de weg

29 mei 2018 Het wordt donderdagochtend 31 mei extra druk op de weg doordat veel Duitse toeristen voor een lang weekend naar Nederland komen. De Duitse feestdag Sacramentsdag geeft onze oosterburen de gelegenheid om donderdagochtend al naar ons land af te reizen voor een paar dagen aan de kust of elders in het land. Dit zorgt voor drukte op routes vanuit de oostgrens zoals de A1 Hengelo-Amsterdam, de A12 Duitse grens-Utrecht en de A67 Venlo- Eindhoven.

De meeste drukte is er donderdagochtend tegen het einde van de ochtendspits, zo rond 09.00 uur. Wanneer de meeste spitsfiles in de Randstad oplossen, ontstaan er meer files op de wegen vanuit het oosten.

Favoriete bestemmingen

Favoriete bestemmingen zijn Friesland, de Veluwe en de kust inclusief de Waddeneilanden. Bij de dagjesmensen doet de Designer Outlet bij Roermond (N280) het goed op deze Duitse feestdag.

Tegen de middag wordt het weer rustig op de Nederlandse wegen.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

