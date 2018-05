Dodenherdenking (4 mei) en verkeer

Twee minuten stilte van 20.00 tot 20.02 uur

01 mei 2018 Ook als verkeersdeelnemer kan je vrijdag 4 mei om 20.00 uur, door tijdig je voertuig stil te zetten op een parkeerplaats, twee minuten stilte in acht nemen.

Wil je ook herdenken? Parkeer dan tijdig op een parkeerplaats. Let op, je mag hier niet de vluchtstrook voor gebruiken. De boete voor buiten noodzaak stilstaan op de vluchtstrook of vluchthaven is €230,- (plus €9,- adminstratiekosten).

Openbaar vervoer

Buschauffeurs van verschillende maatschappijen zetten, als de verkeerssituatie dat toelaat, de bus op een parkeerplaats aan de kant. Ook het treinverkeer wordt stilgezet.

