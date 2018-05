ANWB Onderweg meest betrouwbare parkeerapp

31 mei 2018 De Consumentenbond heeft voor de Consumentengids juni 2018 onderzoek gedaan naar parkeerapps in haar testpanel. Apps die onderzocht zijn: ANWB Onderweg / ANWB Parkeren, EasyPark, App Parking, On the Go, Stadsparkeren, Parkmobile, Parkline en Yellowbrick.

Met een parkeerapp kun je tot 20% besparen op je parkeerkosten ten opzichte van de parkeerautomaat doordat je alleen betaald voor de tijd dat je parkeert. Je stopt het betalen als je wegrijdt en daardoor heb je geen weggegooide euro’s meer.

De ANWB Onderweg app eindigde met een eindcijfer van 7,9 op de tweede plaats. De beoordeling bestond uit aspecten als tevredenheid (8,1), betrouwbaarheid (7,8), gebruikersgemak (7,8), mogelijkheden van de app (7,1) en verhouding prijs/kwaliteit (7,5). Op het gebied van betrouwbaarheid scoorde de ANWB Onderweg app het hoogste van alle onderzochte parkeerapps. De panelleden ervoeren met ANWB Onderweg de minste problemen met het op tijd afmelden van de parkeertransactie.

Reactie ANWB: ‘De uitslag van het onderzoek is een mooie bevestiging van de betrouwbaarheid en het gebruikersgemak van onze parkeerapp. In de AppStore reviews zien we dit ook terug.’

