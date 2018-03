Drukte op de wegen door paasweekend

27 maart 2018 De avondspits op donderdag 29 maart wordt extra druk. Voor veel Nederlanders begint dan het paasweekend en velen vertrekken al naar hun vakantiebestemming. Dagjesmensen en honderdduizenden toeristen zorgen tijdens het weekend voor veel drukte op de wegen. Op tweede paasdag worden files verwacht door dagjesmensen en terugkerende toeristen.

Tijdens de avondspits op donderdag 29 maart is het drukker dan normaal, vooral op de A1 Amsterdam - Apeldoorn, de A2 tussen Den Bosch en Maastricht, de A12 Utrecht - Duitse grens in beide richtingen en de A50 Zwolle - Nijmegen. Bezoekers van de “The Passion” in de Amsterdamse Bijlmermeer krijgen het advies om ruim op tijd van huis te vertrekken.

Verkeersinformatie Nederland

Paasweekend

Dit paasweekend zijn naast de grote steden de Keukenhof, Paaspop in Schijndel, Designer Outlet in Roermond drukbezochte bestemmingen. Ook de attractieparken openen dit weekend hun deuren. In Zandvoort worden zaterdag en zondag de jaarlijkse paasraces gehouden en in het oosten van het land trekken de traditionele paasvuren zondagavond de nodige bezoekers. Tweede paasdag zijn er naast veel dagjesmensen ook veel terugkerende (buitenlandse) vakantiegangers op de weg. Daardoor ontstaan er maandag vanaf het middaguur vooral in het midden en zuiden van het land files.

Uitjes/evenementen met Pasen

Buitenland

Ook in het buitenland wordt het druk op de wegen. In België vooral op de wegen naar de kust zoals de E40 Brussel - Oostende. In Duitsland wordt het vooral op donderdagmiddag en tweede paasdag druk op de weg. Vooral in het zuiden bij München zorgen late wintersporters voor files.

Verkeersinformatie buitenland

Bron: ANWB Verkeersinformatie

