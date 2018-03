Kabinet wil lagere parkeerkosten voor schone auto

26 maart 2018 Gemeenten krijgen de mogelijkheid om lagere parkeertarieven te vragen voor auto's met een lage uitstoot van schadelijke stoffen. Staatssecretaris Van Veldhoven wil op die manier de luchtkwaliteit in de steden verbeteren.

Samen met de provincies en de gemeenten stelt Van Veldhoven ruim honderd maatregelen voor om de luchtkwaliteit "op de kortst mogelijke termijn" aan de Europese normen te laten voldoen.

Lucht nog te vies

Vooral in drukke straten in de binnensteden en in de buurt van grote veehouderijen is de lucht nog te vies. Daar zijn de concentraties stikstofdioxide en fijnstof te hoog.

Kruispunten herinrichten

Om de luchtkwaliteit te verbeteren wil Van Veldhoven zo snel mogelijk een aantal kruispunten herinrichten. Ook wordt er extra geïnvesteerd in laadpalen voor elektrische auto's.

Strengere normen

Als overal in Nederland de Europese normen worden gehaald, is het werk volgens Van Veldhoven nog niet klaar. Het kabinet streeft naar de nog strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nog niet definitief

De voorgestelde maatregelen zijn nog niet definitief. Tot begin mei mag iedereen zijn mening erover geven. Ondertussen worden de plannen ook doorgerekend.

Milieudefensie

Milieudefensie spande vorig jaar nog een rechtszaak aan om de overheid te dwingen maatregelen te nemen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Maar volgens de rechtbank in Den Haag is niet aangetoond dat de overheid tekortschiet. Milieudefensie is in beroep gegaan.

Bron: NOS.nl

Zie ook:

Op weg naar 'zero-emissie-mobiliteit'

Auto kiezen: Milieu en energielabel

ANWB Parkeren

Parkeer en betaal met je mobiel

Geen idee hoe lang je wilt parkeren? Of nog erger een parkeerboete? Dan is ANWB Parkeren de oplossing voor jou. Als ANWB-lid parkeer je sneller, makkelijker en voordeliger met behulp van je mobiele telefoon.

ANWB Parkeren