Gebruik mobiel op dashboard mag

07 maart 2018 De ANWB vindt de uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden duidelijk: het aanraken van een mobieltje in een handsfreehouder wordt in de wet niet strafbaar gesteld. Dit is de slotsom van een uitspraak die het gerechtshof woensdag 7 maart deed in een zaak over een verkeersboete.



Met deze uitspraak is de discussie over wat niet of wel mag in de auto echter niet ten einde. De ANWB vindt dat automobilisten zich tijdens hun deelname aan het verkeer niet moeten laten afleiden. Ook niet door hun smartphone.

De kwestie draait om een automobilist die in Sneek een boete van 230 euro had gekregen omdat hij een mobieltje bediende. Zijn telefoon zat in een handsfreehouder. Hij stapte naar de kantonrechter. Die oordeelde dat aanraken gelijk staat aan het vasthouden van een telefoon, wat verboden is. Het hof is het daar niet mee eens.

In beroep

De bestuurder en het Openbaar Ministerie waren in beroep gegaan. Het OM wilde een duidelijker beeld van wat strafbaar is bij het gebruik van mobieltjes achter het stuur, mede omdat veel veel mensen navigatie-apps op hun telefoon hebben. Ook zat het OM nog met vraagtekens over het gebruik van andere apparatuur zoals navigatiesystemen.

Geen vrijbrief

De uitspraak van het hof is geen vrijbrief voor het gebruik van een dashboard-telefoon, zegt het OM. Zo kan een gebruiker die slingerend over de weg rijdt, wel degelijk worden bekeurd.

Bron: ANP / NOS Teletekst

